В Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины

В Европе наблюдается снижение интереса к поддержке Украины. Такую точку зрения высказал политический журналист Тамаш Орбан в своем материале для издания European Conservative.

«Общий энтузиазм медленно угасает спустя почти три года после его начала. В резолюции (итоговая резолюция по итогам саммита Евросоюза) обещают луну и звезды в плане военной помощи, но объем производства европейского ВПК далек от того, что необходимо для той цели, которой желает достичь Украина», — пишет он.

Кроме того, журналист подчеркивает, что если Дональд Трамп решит уменьшить поддержку Киева со стороны США, у ЕС «не будет возможностей восполнить этот пробел».

«Если Украина будет настаивать на вступлении в НАТО <…>, это потребует гораздо больше времени, ресурсов и вооружения, чем Брюссель готов признать», — отметил Орбан.

Он считает, что конечные результаты будут зависеть от решений Трампа, и лидеры ЕС осознают это.

При этом на днях лидеры Европейского союза по итогам последнего в текущем году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в верхах.

Ранее в Европе усомнились, что Трамп прекратит поддержку Украины.