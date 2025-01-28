Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран и Таджикистан устанавливают безвизовый режим

Иран и Таджикистан устанавливают безвизовый режим со следующей недели
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Правительство Ирана утвердило постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном. Об этом сообщает иранское новостное агентство Shafaqna.

«На основании постановления кабинета министров Ирана с 3 февраля между Тегераном и Душанбе устанавливается безвизовый режим при путешествии авиатранспортом», — сказано в тексте.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут владельцы обычных загранпаспортов. Они могут пребывать в стране визита в течение 30 дней в 90-дневный период.

В начале января сообщалось, что государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают вопрос либерализации визового режима между странами-членами.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. В настоящее время в ШОС входят десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее Венгрия отказалась отменять безвизовый режим дипломатов Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами