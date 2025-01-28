Иран и Таджикистан устанавливают безвизовый режим со следующей недели

Правительство Ирана утвердило постановление об отмене виз между Ираном и Таджикистаном. Об этом сообщает иранское новостное агентство Shafaqna.

«На основании постановления кабинета министров Ирана с 3 февраля между Тегераном и Душанбе устанавливается безвизовый режим при путешествии авиатранспортом», — сказано в тексте.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут владельцы обычных загранпаспортов. Они могут пребывать в стране визита в течение 30 дней в 90-дневный период.

В начале января сообщалось, что государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают вопрос либерализации визового режима между странами-членами.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. В настоящее время в ШОС входят десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее Венгрия отказалась отменять безвизовый режим дипломатов Грузии.