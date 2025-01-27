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Венгрия отказалась отменять безвизовый режим дипломатов Грузии

Сийярто: Венгрия не будет отменять безвизовый режим для грузинских дипломатов
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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии, несмотря на решение Евросоюза о его приостановке. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто отметил, что не в Брюсселе, а в Грузии нужно принимать решение о будущем страны.

«И грузины вполне четко приняли решение, нравится это Брюсселю или нет», — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза.

27 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией и восстановил визы для чиновников и дипломатов. Кроме того, объединение перенаправило финансирование, предназначенное для правительства, общественным организациям.

9 января партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы.

Ранее стало известно о позиции Грузии по восстановлению дипотношений с Россией.

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