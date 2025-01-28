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В МИД назвали «давно отжившими» санкции ООН против Ирана

РБК: в МИД России считают давно отжившими санкции Совбеза ООН против Ирана
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Shutterstock

Развал ядерной сделки с Ираном не является основанием для применения «давно отживших санкционных резолюций» Совета Безопасности ООН. Об этом заявили РБК в российском МИД.

В ведомстве отметили, что механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, который называется snapback, создавался на случай, если Тегеран первым нарушит Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

В МИД считает очевидным то, что иранская сторона не собиралась ничего нарушать и поэтому согласилась на включение в СВПД и резолюцию СБ ООН 2231 (она предполагает, что если все стороны выполняют свои обязательства, санкции с Ирана должны быть полностью сняты в октябре 2025 года).

«Не обеспечив должное выполнение требований Совета Безопасности они (страны Евросоюза — «Газета.Ru»), как и американская сторона, не вправе ставить вопрос о репрессалиях в отношении Ирана», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ядерное соглашение, согласно которому Иран обязался ограничить свои ядерные активности в обмен на снятие экономических санкций, было подписано в 2015 году с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Однако позднее США вышли из сделки в одностороннем порядке.

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме.

Ранее Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.

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