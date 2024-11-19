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МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Британии

МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Британии за якобы военные поставки России

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Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика решительно отвергает санкции Евросоюза (ЕС) и Великобритании в отношении Тегерана за якобы поставки баллистических ракет России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению МИД Ирана, Багаи также подчеркнул, что его страна будет использовать все возможности сотрудничества со своими партнерами для обеспечения национальных интересов и безопасности.

18 ноября стало известно, что ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за якобы оказываемой им военной помощи России.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в ФРГ пригрозили санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией.

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