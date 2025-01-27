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В ЕС предупредили Украину о последствиях затягивания возобновления транзита газа из РФ

Сийярто: Венгрия не позволит Киеву затягивать возобновление транзита газа из РФ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Если Украина будет затягивать возобновление транзита газа, это отразится на голосованиях по вопросам евроинтеграции и финансовой поддержки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.

«Если мы заметим, что Украина начинает задерживать восстановление транзита газа, у нас будет множество возможностей выразить свое мнение на предстоящих голосованиях в Евросоюзе, касающихся либо интеграции Украины в ЕС, либо санкций в отношении отдельных лиц, либо финансовой помощи для Украины», — сказал он.

27 января Reuters сообщил, что Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной о поставках в Европу через газопроводную систему страны.

В этот же день газета L писала, что в странах Евросоюза увеличиваются расходы из-за прекращения поставок газа из России.

Ранее кипрский журналист поймал Зеленского на противоречии из-за слов про газ.

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