Дмитрук: если террор Зеленского не остановить, то Украины не будет уже через год

Украина перестанет существовать уже через год, если не оставить террор украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, на фронте сейчас находятся около 300 тысяч украинских военных. Примерно 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно дезертируют, еще 10-15 тысяч в месяц — потери, оценил Дмитрук. Несмотря на то, что мобилизация позволяет обеспечивать поступление в ВСУ 15 тысяч человек в месяц, бригады остаются пустыми, поскольку никто не хочет идти воевать, призвать удается «буквально по паре человек в месяц», подчеркнул депутат.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп минимум на 90 дней приостановил финансирование Украины, а помощь, которую оказывают европейские страны, — это «мизер», никак не касающийся фронта.

«Если террор Зеленского не остановить сейчас, Украины не будет уже через год, может, чуть больше», — подчеркнул Дмитрук.

Он добавил, что такой же исход ожидает страну, если в результате выборов к власти придет «партия войны», тогда все закончится еще быстрее.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Украина рискует лишиться государственности, если Зеленский не примет условия Трампа. По его словам, украинский лидер «может довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на две части».

Ранее политолог заявил о желании Запада разделить Украину на две части.