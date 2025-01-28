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Глава МИД Испании прибыл с официальным визитом на Украину

Министр иностранных дел Испании Альбарес прибыл в Киев
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Sven Hoppe/Global Look Press

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливый мир, гарантирующий суверенитет и свободу украинцев. Испания их в этом поддерживает», — написал он.

До этого глава МИД Испании заявил, что сейчас мир переживает перемены, сопоставимые лишь с падением Берлинской стены. По мнению дипломата, ситуации на Украине и на Ближнем Востоке являются двумя важнейшими вызовами для трансатлантического альянса.

В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что за последние 10 лет страна на 70% увеличила расходы на оборону. Он отметил, что Испания занимает первое место по доле расходов на оборону в операциях, выделяя почти в 10 раз больше, чем в среднем союзники по НАТО. Глава правительства подчеркнул, что в 2024 году Мадрид оказал военную помощь Киеву на €1 млрд.

Ранее стало известно о стремлении Испании «укрепить единство» в ЕС из-за Трампа.

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