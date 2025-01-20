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В МИД Испании сравнили происходящее в мире с падением Берлинской стены

Альбарес: мир переживает перемены, сопоставимые с падением Берлинской стены
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Sven Hoppe/Global Look Press

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью радиостанции Onda Cero, что сейчас мир переживает перемены, сопоставимые лишь с падением Берлинской стены.

«И без прихода [избранного] президента [США Дональда] Трампа мы можем понять, что сейчас происходит переломный момент…, который, возможно, сравним лишь с моментом падения Берлинской стены, поскольку сейчас происходит трансформация… мирового порядка», — сказал Альбарес.

По мнению дипломата, ситуации на Украине и на Ближнем Востоке являются двумя важнейшими вызовами для трансатлантического альянса.

16 января Альбарес заявлял, что испанское правительство выделит армии Ливана €10 млн. По словам министра, мир в ближневосточном регионе является одним из главных приоритетов внешней политики Испании. Поэтому его первый зарубежный визит в наступившем году состоялся именно в Ливан.

Ранее стало известно о стремлении Испании «укрепить единство» в ЕС из-за Трампа.

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