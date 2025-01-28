Глава Орловской области возмутился работой транспорта при ракетной опасности

Глава Орловской области Андрей Клычков возмутился работой общественного транспорта в областном центре во время объявленной в регионе ракетной опасности. Соответствующая запись выложена на странице Клычкова в ВК.

«Это может плохо закончиться», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что когда объявляется сигнал тревоги, «мы на радарах видим ракеты».

После объявления ракетной опасности городские маршрутные такси продолжали развозить пассажиров. Не восприняли предупреждение должным образом и сами жители — некоторые из них, например, продолжили кататься на катке.

Клычков призвал чиновников из администрации Орла разработать с перевозчиками план действий при воздушной тревоге.

Ракетная опасность объявлялась в Орловской области 26 января.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ. 37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью. Еще по два беспилотника сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному дрону перехватили над территориями республики Крым и Москвой, шесть — над Московской областью.

Ранее Украина приняла на вооружение новый дрон.