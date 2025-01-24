Украина приняла на вооружение новый дрон

Министерство обороны Украины приняло на вооружение военных подразделений страны разведывательный беспилотный летательный аппарат Poseidon H10 MkIII. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

БПЛА украинского производства оснащен электродвигателями и модернизированной системой навигации. Аппарат получил четыре винта для вертикального взлета и посадки и толкающий винт для горизонтального полета.

Новый дрон оснащен стабилизированной дневной камерой с 20-кратным увеличением и тепловизионной камерой с четырехкратным зумом. Беспилотник способен летать со скоростью до 150 километров в час и преодолевать 150 километров.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Над Воронежской областью сбили три дрона.

По данным Telegram-канала Mash, во время атаки ВСУ задействовали дальнобойный беспилотник типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.