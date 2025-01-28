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Захарова оценила приостановку Латвией обучения украинцев из-за решения Трампа

Захарова задалась вопросом о принципиальности Латвии на фоне решения Трампа
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после приостановки Латвией обучения украинских медиков на фоне решения Дональда Трампа заморозить помощь третьим странам поинтересовалась, зачем республика обретала независимость. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала Захарова.

До этого стало известно, что латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

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