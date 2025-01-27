Глава миссии СНГ заявил, что монополии Запада на оценку выборов «пришел конец»

Во время избирательного процесса в Белоруссии «были тревожные ощущения» по поводу того, что недруги страны могут устроить провокации и сорвать выборы, однако все структуры сработали эффективно. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РБК.

«Монополии Запада на оценку выборов совершенно точно пришел конец», — заявил он.

В своей речи Косачев обратился к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), сказав, что их отсутствие на выборах в Белоруссии никак не отразилось на избирательном процессе.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Канады ввели санкции против жены Лукашенко из-за выборов.