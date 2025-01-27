Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава миссии СНГ заявил, что монополии Запада на оценку выборов «пришел конец»

Косачев назвал эффективным избирательный процесс в Белоруссии
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во время избирательного процесса в Белоруссии «были тревожные ощущения» по поводу того, что недруги страны могут устроить провокации и сорвать выборы, однако все структуры сработали эффективно. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РБК.

«Монополии Запада на оценку выборов совершенно точно пришел конец», — заявил он.

В своей речи Косачев обратился к Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), сказав, что их отсутствие на выборах в Белоруссии никак не отразилось на избирательном процессе.

27 января ЦИК Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Канады ввели санкции против жены Лукашенко из-за выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами