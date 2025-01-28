Steigan: план Трампа по решению конфликта на Украине обречен на провал

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней обречен на провал. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Там указали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать позиции, а опорные пункты украинских войск стремительно рушатся. Аналитики считают, что время не на стороне Украины. Авторы статьи подчеркивают, что конфликт уже нельзя назвать позиционным и затяжным, поскольку фронт находится в постоянном движении и российская армия движется на запад.

«Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации берут последние хорошо укрепленные украинскими военнослужащими города. После них столь же мощных линий обороны нет», — отмечается в публикации.

26 января глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никаких мирных планов за 100 дней не существует.

В январе Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины «захотел воевать». Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению американского президента, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.