Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии мирный план Трампа по Украине назвали провальным

Steigan: план Трампа по решению конфликта на Украине обречен на провал
close
Carlos Barria /Reuters

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней обречен на провал. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Там указали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удерживать позиции, а опорные пункты украинских войск стремительно рушатся. Аналитики считают, что время не на стороне Украины. Авторы статьи подчеркивают, что конфликт уже нельзя назвать позиционным и затяжным, поскольку фронт находится в постоянном движении и российская армия движется на запад.

«Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации берут последние хорошо укрепленные украинскими военнослужащими города. После них столь же мощных линий обороны нет», — отмечается в публикации.

26 января глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никаких мирных планов за 100 дней не существует.

В январе Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины «захотел воевать». Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению американского президента, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами