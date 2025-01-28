Шольц выступил за повышение расходов на оборону в Европе

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону и должна укрепить европейскую опору НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Мы согласны с тем, что нам нужно укрепить европейскую опору НАТО и еще больше увеличить расходы на оборону», — сказал он.

Шольц добавил, что на саммите Европейского союза 3 февраля лидеры должны обсудить вопросы создания более мощной европейской оборонной промышленности.

«Нам нужны правила, которые бы облегчили совместную разработку и закупку военной техники в ЕС», — отметил канцлер ФРГ.

Кроме того, он прокомментировал повреждения подводных кабелей в Балтийском море, в том числе кабеля между Швецией и Латвией. По мнению Шольца, «это демонстрирует угрозу, исходящую от теневого флота России».

«Благодаря миссии Североатлантического альянса Baltic Sentry мы улучшим защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне», — резюмировал глава немецкого правительства.

9 января Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП.

Ранее вице-канцлер Хабек раскритиковал идею Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП.