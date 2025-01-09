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В Германии раскритиковали идею Трампа о повышении расходов на оборону

Вице-канцлер Хабек отверг идею Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП
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Andres Martinez Casares/Reuters

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал идею избранного президента Дональда Трампа по увеличению военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП, назвав ее «нереалистичной». Его слова приводит Funke.

«То, что предлагает Дональд Трамп, нереально. Мы не получим пять процентов», — сказал Хабек.

Вице-канцлер повторил свой призыв к увеличению расходов до 3,5% от ВВП и подчеркнул, что это увеличение будет временным. По его словам, именно такой вариант обсуждают в Североатлантическом альянсе в качестве «среднесрочной цели».

До этого Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Избранный президент добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.

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