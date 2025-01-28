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Власти Польши извинились за высказывания о «польских нацистах»

Министр образования Польши Новацкая извинилась за оговорку о «польских нацистах»
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Валерий Мельников/РИА Новости

Министр образования Польши Барбара Новацкая принесла извинения за оговорку о «польских нацистах» в ходе международной конференции на тему 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в Кракове Новацкая заявила, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения».

Позже министр извинилась за оговорку о «польских нацистах».

«Очевидно, что лагеря построили немцы, а польских нацистов не было. И это историческая правда. <...> За очевидную оговорку прошу прощения», — написала она в своем аккаунте в соцсети X.

До этого постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявлял, что Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы.

Ранее дипломат назвал позором Польши отсутствие РФ на 80-летии освобождения Освенцима.

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