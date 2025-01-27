Польша должна испытывать благодарность к советским воинам за освобождение, а не замалчивать их подвиги. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил дипломат Константин Долгов, комментируя решение Варшавы не приглашать российских делегатов на 80-летие освобождения Освенцима.

«Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», — напомнил Долгов.

Он добавил, что обществу на Западе десятилетиями внушали псевдоконцепцию, согласно которой, нацизм победил англосаксонский мир. Польша же своим решением лишь усугубляет ситуацию, заключил эксперт.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что дипломаты из РФ не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Польшу за отказ приглашать Россию на мероприятия в Освенцим.