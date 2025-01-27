Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат назвал позором Польши отсутствие РФ на 80-летии освобождения Освенцима

Дипломат Долгов: Польша не должна замалчивать подвиги советских воинов
close
Б.Фишман/РИА Новости

Польша должна испытывать благодарность к советским воинам за освобождение, а не замалчивать их подвиги. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил дипломат Константин Долгов, комментируя решение Варшавы не приглашать российских делегатов на 80-летие освобождения Освенцима.

«Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», — напомнил Долгов.

Он добавил, что обществу на Западе десятилетиями внушали псевдоконцепцию, согласно которой, нацизм победил англосаксонский мир. Польша же своим решением лишь усугубляет ситуацию, заключил эксперт.

Накануне посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что дипломаты из РФ не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Польшу за отказ приглашать Россию на мероприятия в Освенцим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами