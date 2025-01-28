В Кремле назвали санкции против России «обоюдоострым оружием»

Россия продолжает считать санкции Европейского союза незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, сейчас все больше и больше людей понимают, что санкции — это «обоюдоострое оружие», простые европейцы страдают из-за них.

«Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву. В данном случае ничего не меняется», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении еще на полгода широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

В этот же день стало известно, что Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые, по их данным, являются «офицерами ГРУ» и ответственны за кибератаки на страны Европы.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен назвала санкции Евросоюза выстрелом себе в ногу.