В Германии раскритиковали решение ЕС по новым санкциям против России

Депутат бундестага Германии Севим Дагделен назвала новые санкции Европейского союза, введенные в отношении Российской Федерации, выстрелом себе в ногу. Об этом она написала в социальной сети X.

Она определила эти санкции как саморазрушительные для Евросоюза, в первую очередь для Германии. По ее словам, ФРГ попросту «стреляет себе в ногу», участвуя в экономической блокаде, в то время как каждая пятая атомная электростанция в США продолжает функционировать на российском уране.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении еще на полгода широкомасштабных санкций в отношении Российской Федерации, введенных в связи с конфликтом на Украине.

В этот же день стало известно, что Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые по их данным являются «офицерами ГРУ» и ответственны за кибератаки на страны Европы.

Ранее Еврокомиссия дала Венгрии возможность продлить санкции против России.