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ЕС добавил в черный список троих россиян, якобы связанных с ГРУ

Евросоюз добавил в черный список троих «офицеров ГРУ» якобы за кибератаки
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против троих граждан России, которые якобы работают «офицерами ГРУ» и ответственны за кибератаки на страны Европы. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

«Три физических лица должны быть добавлены в список. Эти лица ответственны или вовлечены в кибератаки с существенным эффектом, который представляет внешнюю угрозу странам — членам ЕС», — отмечается в нем.

В черный список попали граждане России Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов.

Недавно литовские силовики задержали россиянина, которого подозревают в обходе санкций против РФ. Предполагается, что гражданин России передавал оборудование на родину, используя схему с экспортом в третьи страны. Всего в данном деле числятся 10 фигурантов.

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском союзе (ЕС).

Ранее США ввели санкции против двух россиян и одного аналитического центра.

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