Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей «войны против правды»

Тот факт, что гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле отказывается от осуждения преступлений против российских журналистов, делает ее участницей информационной кампании против РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Отказ госпожи Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов <...> делает ее, по сути дела, соучастницей информационной войны <...> против нашей страны, по большому счету войны против правды», — высказался министр на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит разоблачать политику двойных стандартов ЮНЕСКО и настаивать на том, чтобы организация соблюдала свои же принципы.

27 января глава МИД РФ заявил, что Москва будет менять политику ЮНЕСКО изнутри, без выхода из этой организации. По словам Лаврова, Россия использует отсутствие у секретариата ЮНЕСКО права игнорировать запросы стран-членов, а затем придает огласке ответы представителей организации, чтобы добиться изменения ситуации.

Ранее МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО реакции на удар по журналистам в ДНР без «общих фраз».