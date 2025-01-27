Лавров высказался против выхода РФ из ЮНЕСКО

Лавров заявил, что РФ будет менять политику ЮНЕСКО изнутри

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ будет менять политику Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) изнутри, без выхода из этой организации. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России», передает ТАСС.

«Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Это мы и делаем: запрашиваем информацию», — подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, РФ использует отсутствие у секретариата ЮНЕСКО права игнорировать запросы стран-членов, а затем придает огласке ответы представителей организации, чтобы добиться изменения ситуации.

До этого Лавров заявил, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле участвует в информационной войне против России.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует от ЮНЕСКО изменить доклад гендиректора организации Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах.

Ранее МИД РФ осудил ЮНЕСКО за отсутствие реакции на действия Киева против журналистов из России.