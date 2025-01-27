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Лавров высказался против выхода РФ из ЮНЕСКО

Лавров заявил, что РФ будет менять политику ЮНЕСКО изнутри
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Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ будет менять политику Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) изнутри, без выхода из этой организации. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России», передает ТАСС.

«Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Это мы и делаем: запрашиваем информацию», — подчеркнул дипломат.

По словам Лаврова, РФ использует отсутствие у секретариата ЮНЕСКО права игнорировать запросы стран-членов, а затем придает огласке ответы представителей организации, чтобы добиться изменения ситуации.

До этого Лавров заявил, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле участвует в информационной войне против России.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ требует от ЮНЕСКО изменить доклад гендиректора организации Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022–2023 годах.

Ранее МИД РФ осудил ЮНЕСКО за отсутствие реакции на действия Киева против журналистов из России.

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