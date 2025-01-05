МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО реакции на удар по журналистам в ДНР без «общих фраз»

Захарова: РФ требует от ЮНЕСКО адекватной реакции на удар по журналистам в ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ведомства по поводу атаки дрона по машине с российскими журналистами в Донецкой народной республике (ДНР) потребовала от гендиректора ЮНЕСКО Одры Азуле реакции на произошедшее.

По словам Захаровой, инцидент стал прямым следствием того, что профильные международные структуры управления ООН по правам человека, ЮНЕСКО и ОБСЕ игнорируют преступления украинской стороны.

«Решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — заявила дипломат РФ.

Он добавила, что реакция в виде «общих фраз» и » бессодержательных отговорок» не будет адекватной.

4 января в ДНР автомобиль с группой российских военкоров возвращался в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. На трассе в город его атаковал начиненный взрывчаткой беспилотник-камикадзе ВСУ. В результате внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо находившихся в машине журналистов — ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы. МИД РФ считает, что сотрудники СМИ были сознательно выбраны мишенью нападения, так как атака произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения.

Ранее СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР.