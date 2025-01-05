Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО реакции на удар по журналистам в ДНР без «общих фраз»

Захарова: РФ требует от ЮНЕСКО адекватной реакции на удар по журналистам в ДНР
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ведомства по поводу атаки дрона по машине с российскими журналистами в Донецкой народной республике (ДНР) потребовала от гендиректора ЮНЕСКО Одры Азуле реакции на произошедшее.

По словам Захаровой, инцидент стал прямым следствием того, что профильные международные структуры управления ООН по правам человека, ЮНЕСКО и ОБСЕ игнорируют преступления украинской стороны.

«Решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — заявила дипломат РФ.

Он добавила, что реакция в виде «общих фраз» и » бессодержательных отговорок» не будет адекватной.

4 января в ДНР автомобиль с группой российских военкоров возвращался в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. На трассе в город его атаковал начиненный взрывчаткой беспилотник-камикадзе ВСУ. В результате внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо находившихся в машине журналистов — ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы. МИД РФ считает, что сотрудники СМИ были сознательно выбраны мишенью нападения, так как атака произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения.

Ранее СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами