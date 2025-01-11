Глава администрации Ростова-на-Дону прокомментировал выброс нефтепродуктов

Службы порта работают на месте разлива растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов в реке Дон. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации уточнил, что в рамках ликвидации загрязнения площадь разлива обрабатывается сорбентом. Работы планируется завершить в ближайшее время, отметил Логвиненко.

«Забор воды для нужд города находится выше по течению. Сотрудники Водоканала также находятся на месте. Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет. В течение дня будет проводиться мониторинг ситуации», — написал глава администрации Ростова-на-Дону.

До этого Логвиненко заявил, что в Дону зафиксировали выброс нефтепродуктов, который распространялся вдоль берега. На место были вызваны все Федеральные службы. Специалисты выясняют происхождение и место сброса. Они также взяли пробы воды.

Ранее в Черном море произошел новый выброс мазута из танкера.