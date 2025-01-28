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Стало известно о подделке бюллетеней в пользу Зеленского на выборах 2019 года

Пленный ВСУ: на выборах 2019 года бюллетени подделывались в пользу Зеленского
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Johanna Geron/Reuters

В ходе проведения на Украине президентских выборов в 2019 году имели место подделки бюллетеней в пользу украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко, который в то время являлся главой избирательной комиссии Черкасской области, передает РИА Новости.

«Да, попадались подделанные бюллетени с подписями. За Зеленского, почему и вышел он в финал», — подчеркнул он.

Бабенко иронично «поблагодарил» Зеленского за такое будущее для Украины.

До этого оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, говорил, что Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах политическим воем.

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