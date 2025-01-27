В Курской области появились скрытые огневые точки ВС РФ

Минобороны: в Курской области создали сеть скрытых огневых точек для минометов

В Курской области военные создали сеть скрытых огневых точек для минометов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, скрытые точки призваны повысить эффективность боевой работы в Курской области. С помощью скрытых точек военные смогут сэкономить время свертывания и нанесения огневого поражения.

«Расчеты 120-миллиметровых минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве уточнили, что расчеты 120-мм минометов отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии пресекли ротацию украинских войск и расчетов станковых крупнокалиберных пулеметов ВСУ.

До этого под Авдеевкой в Донецкой народной республике на бывших позициях украинской армии российские военные нашли тайник с иностранным вооружением.

В тайнике находились американская винтовка, два пулемета, в том числе бельгийского производства, два гранатомета, три автомата, а также более 2,5 тыс. патронов и свыше 20 гранат.

Ранее в Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.