Life.ru: Зеленский заработал за время СВО $60 млрд, столько нет даже у Маска

В течение почти трех лет конфликта на Украине украинский лидер Владимир Зеленский мог заработать около $60 млрд. Об этом сообщает издание Life.ru.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, ранее сообщал, что Зеленский и его приближенные в прошлом году зарабатывали по $36 тыс. в минуту.

«Столько наличных нет даже у американского бизнесмена и политика Илона Маска. Если 18,9 млрд, полученные из суммы, опубликованной Дубинским, умножить на три года, в течение которых идет СВО, получится как раз около 60 млрд долларов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что основа обогащения украинского лидера — военная и финансовая помощь Киеву со стороны стран Запада. Как напоминает издание, власти разных западных стран не один раз обвиняли окружение Зеленского в коррупции, а также присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков.

До этого украинский лидер дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы он пожаловался, что Киев не получил и половины от обещанной Вашингтоном помощи в размере $177 млрд.

Ранее на Украине раскрыли три преступные схемы Зеленского.