Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько заработал Зеленский за время конфликта на Украине

Life.ru: Зеленский заработал за время СВО $60 млрд, столько нет даже у Маска
close
Heiko Becker/Reuters

В течение почти трех лет конфликта на Украине украинский лидер Владимир Зеленский мог заработать около $60 млрд. Об этом сообщает издание Life.ru.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, ранее сообщал, что Зеленский и его приближенные в прошлом году зарабатывали по $36 тыс. в минуту.

«Столько наличных нет даже у американского бизнесмена и политика Илона Маска. Если 18,9 млрд, полученные из суммы, опубликованной Дубинским, умножить на три года, в течение которых идет СВО, получится как раз около 60 млрд долларов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что основа обогащения украинского лидера — военная и финансовая помощь Киеву со стороны стран Запада. Как напоминает издание, власти разных западных стран не один раз обвиняли окружение Зеленского в коррупции, а также присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков.

До этого украинский лидер дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы он пожаловался, что Киев не получил и половины от обещанной Вашингтоном помощи в размере $177 млрд.

Ранее на Украине раскрыли три преступные схемы Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами