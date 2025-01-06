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На Украине раскрыли три преступные схемы Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский нажился на COVID-19, Большой стройке и войне
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы «Большая стройка» и на вооруженном конфликте с Россией. Такая публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению. Пандемия «ковид» принесла ему и окружению от $500 до $1000 миллионов. Только на вакцинах и масках», — говорится в публикации.

Из публикации также следует, что по мнению парламентария проект «Большое строительство», в рамках которого было запланировано строительство жилых зданий, ремонт существующих, принес украинскому президенту около $8 миллиардов.

Дубинский отметил, что конфликт между Россией и Украиной позволил Зеленскому обогатиться на почти $50 миллиардов. Кроме того, считает парламентарий, украинскому президенту также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий.

5 января американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что у Зеленского нужно спросить, сколько он и его политические сторонники смогли заработать денег на продолжении конфликта на Украине. По словам публициста, многие представители СМИ не задают украинскому лидеру «правильных» вопросов, вроде запрета православной церкви на Украине, об ударах украинской армии по мирному населению кассетными боеприпасами, а также об избранном президенте США Дональде Трампе.

Ранее депутат Рады потребовал жестких мер против Зеленского.

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