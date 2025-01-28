Заявление главы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) об угрозе существованию государства могут быть связаны с неэффективными мероприятиями властей по мобилизации украинского населения в ряды ВСУ. Такое предположение в своем блоге на YouTube сделал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Неподготовленная масса молодых людей будет брошена на поле битвы против армии, которая стала профессиональной на таком уровне, которого, возможно, не достигла ни одна армия в мире. Буданов должен знать, что это будет катастрофа», — подчеркнул он.

По мнению британского эксперта, призыв в ряды ВСУ 18-летних граждан Украины не сможет изменить ситуацию на поле боя для Киева, поскольку у украинской армии нет достаточно времени на качественную подготовку новобранцев.

27 января издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Ранее соцопрос показал, что большая часть украинцев хотела бы переговоров и остановки конфликта.