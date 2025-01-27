Соцопрос показал, что большая часть украинцев хотела бы переговоров и остановки конфликта

Граждане Украины выдали президенту страны Владимиру Зеленскому «полный карт-бланш» на переговоры, сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis.

«За последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров», — говорится в публикации.

Более половины респондентов, 50,6%, проголосовали за поиск компромиссного решения с привлечением глав иностранных государств. Еще 19,5% опрошенных выступают за немедленное прекращение боевых действий и заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Число сторонников боевых действий и выхода на границы 1991 года сократилось до 14,7%. Продолжать боевые действия и выйти на границы до 23 февраля 2022 года желают 10,2%.

Как отмечают авторы публикации, результаты опросов могут свидетельствовать о том, что «после начала переговоров вряд ли будет Майдан».

До этого агентство ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова сообщало, что более 30% граждан Украины в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из страны в случае открытия границ.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.