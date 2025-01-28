Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты катастрофической угрозой

Трамп: баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются угрозой для США
close
Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

Баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются катастрофической угрозой для США. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», передает ТАСС.

«Угроза атаки с использованием баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных средств воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой, с которой столкнулись Соединенные Штаты», — говорится в документе.

Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету в течение 60 дней представить план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

27 января глава американского минобороны сообщал, что новая администрация готовит указы о создании системы противоракетной обороны, подобной израильской. По словам Трампа, все необходимое для этой системы будет производиться в США.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже засекреченных чертежей «супер-пупер-ракеты» у США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами