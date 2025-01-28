Трамп назвал баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты катастрофической угрозой

Баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты являются катастрофической угрозой для США. Об этом говорится в указе американского президента Дональда Трампа о разработке национальной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», передает ТАСС.

«Угроза атаки с использованием баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных средств воздушного нападения остается самой катастрофической угрозой, с которой столкнулись Соединенные Штаты», — говорится в документе.

Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету в течение 60 дней представить план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

27 января глава американского минобороны сообщал, что новая администрация готовит указы о создании системы противоракетной обороны, подобной израильской. По словам Трампа, все необходимое для этой системы будет производиться в США.

Ранее Трамп обвинил Россию в краже засекреченных чертежей «супер-пупер-ракеты» у США.