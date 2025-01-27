В США готовят указ о создании системы ПРО наподобие «Железного купола»

Новая администрация Соединенных Штатов готовит указы о создании системы противоракетной обороны, подобной израильскому «Железному куполу», а также о прекращении в Пентагоне программ по разнообразию. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

По его словам, новые указы также коснутся восстановления на службе солдат, отказавшихся делать прививку от COVID-19.

«Сегодня ожидается дополнительное количество указов, которые мы полностью поддерживаем», — заявил он.

Хегсет добавил, что добьется «оперативного исполнения указов».

В 2023 году новый американский лидер Дональд Трамп утверждал, что Россия якобы украла американские чертежи и построила свою «супер-пупер-ракету», имея в виду гиперзвуковое оружие. В связи с этим он предупреждал, что США нужен свой «Железный купол» — как у Израиля. Вашингтон ведет разработку гиперзвукового оружия, пытаясь догнать Москву в этой области. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках».