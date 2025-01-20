NYT: Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в конце 2022 года

Государственный секретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в конце 2022 года. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

В статье говорится, что в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил, чтобы Украина воспользовалась ситуацией на поле боя и пошла на мирные переговоры с Россией.

«Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий», — отмечается в публикации.

В тексте также сказано, что госсекретарь часто выступал против более не склонных к риску чиновников министерства обороны Соединенных Штатов в пользу отправки мощного американского оружия Киеву.

17 января Блинкен заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку уходящему американскому президенту Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.