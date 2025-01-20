Глава МИД Украины поблагодарил Блинкена за помощь в «переломные моменты истории»

Сибига поблагодарил Блинкена за помощь в сохранении Украины как государства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел прощальный телефонный разговор с покинувшим пост госсекретаря США Энтони Блинкеном, в ходе которого поблагодарил его в сохранении республики как «независимого, свободного и европейского государства». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига сообщил, что в ходе беседы поблагодарил Энтони «за его ключевую роль в переломные моменты истории, что помогло помочь Украине выстоять как независимому, свободному, европейскому государству».

«Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны новой администрации США», — написал министр.

До этого Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее Байден признался, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев.