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Сын Такера Карлсона присоединится к пресс-службе вице-президента США

ABC: сын Такера Карлсона займет должность в пресс-службе Вэнса
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Сын известного американского журналиста Такера Карлсона Бакли Карлсон займет должность в пресс-службе вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным источников телеканала, Бакли Карлсон станет заместителем пресс-секретаря Вэнса.

Карлсон-младший с 2019 года работает в конгрессе США. В последнее время он был заместителем руководителя конгрессмена-республиканца от штата Индиана Джима Бэнкса.

27 ноября Такер Карлсон заявил, что подрыв морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Соединенными Штатами может привести к распаду Евросоюза и НАТО.

18 декабря американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Такер Карлсон активно препятствовал вхождению бывшего государственного секретаря США Майка Помпео в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа.

Ранее политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа.

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