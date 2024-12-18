В США заявили, что Карлсон пытался помешать Помпео войти в администрацию Трампа

Журналист Такер Карлсон активно препятствовал вхождению бывшего государственного секретаря США Майка Помпео в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Бывший ведущий Fox News [Такер Карлсон] и [сын избранного президента] Дональд Трамп-младший возглавили кампанию, направленную на то, чтобы не допустить получения Помпео должности в администрации», — говорится в материале.

По данным издания, Карлсон считал Помпео «разжигателем войны». Авторы пишут, что журналист изложил Трампу ряд своих претензий в отношении экс-госсекретаря.

После сообщений о победе Трампа на выборах, американские СМИ начали распространять сведения о назначении Помпео на пост главы Пентагона. Однако позже республиканец опроверг подобные слухи.

Издание The Economist** сообщало, что в Службе безопасности Украины назвали негативным развитием событий отсутствие Помпео в новой администрации Трампа. При этом авторы отмечали, что в Киеве со сдержанным энтузиазмом восприняли назначение двух «ястребов» на важные должности в области внешней политики — Марко Рубио на должность государственного секретаря и Майка Уолца на пост советника президента по национальной безопасности.

Ранее политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа.