Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Карлсон пытался помешать Помпео войти в администрацию Трампа

WSJ: Карлсон настаивал, чтобы Помпео не включали в администрацию Трампа

close
Seth Wenig/AP

Журналист Такер Карлсон активно препятствовал вхождению бывшего государственного секретаря США Майка Помпео в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Бывший ведущий Fox News [Такер Карлсон] и [сын избранного президента] Дональд Трамп-младший возглавили кампанию, направленную на то, чтобы не допустить получения Помпео должности в администрации», — говорится в материале.

По данным издания, Карлсон считал Помпео «разжигателем войны». Авторы пишут, что журналист изложил Трампу ряд своих претензий в отношении экс-госсекретаря.

После сообщений о победе Трампа на выборах, американские СМИ начали распространять сведения о назначении Помпео на пост главы Пентагона. Однако позже республиканец опроверг подобные слухи.

Издание The Economist** сообщало, что в Службе безопасности Украины назвали негативным развитием событий отсутствие Помпео в новой администрации Трампа. При этом авторы отмечали, что в Киеве со сдержанным энтузиазмом восприняли назначение двух «ястребов» на важные должности в области внешней политики — Марко Рубио на должность государственного секретаря и Майка Уолца на пост советника президента по национальной безопасности.

Ранее политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами