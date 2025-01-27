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Российский посол назвал цель поездки Стармера в Киев

Посол РФ в Лондоне Келин назвал цель поездки премьера Британии Стармера в Киев
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Benjamin Cremel/Pool/AP

Цель поездки премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев 16 января заключалась в пропаганде недопущения мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ТАСС.

«Не может быть сомнений, что основной задачей поездки Стармера прямо накануне инаугурации Дональда Трампа была работа по недопущению мирного урегулирования, которое интересам Лондона, похоже, не отвечает», — сказал он.

Посол добавил, что воспринимать соглашения «о столетнем сотрудничестве» Лондона и Киева всерьез не стоит. Кроме того, в Великобритании к подобным заявлениям также относятся с иронией. Он процитировал изречение министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона о том, что «у Британии нет вечных союзников и постоянных врагов, есть лишь постоянные интересы».

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Премьер Британии также утверждал, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России.

Ранее Захарова высказалась о будущем соглашения о вековом сотрудничестве Британии и Украины.

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