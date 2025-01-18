Захарова спрогнозировала судьбу соглашения о вековом сотрудничестве Британии и Украины

Захарова: соглашение о веке партнерства Киева и Лондона не переживет Стармера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение о вековом сотрудничестве Великобритании и Украины будет забыто после ухода со своих постов подписавших его лидеров — президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Слова дипломата приводит ТАСС.

По словам Захаровой, подписанное сторонами соглашение является «ничтожным».

17 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Согласно соглашению о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе идет речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

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