Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова спрогнозировала судьбу соглашения о вековом сотрудничестве Британии и Украины

Захарова: соглашение о веке партнерства Киева и Лондона не переживет Стармера
close
Benjamin Cremel/Pool/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение о вековом сотрудничестве Великобритании и Украины будет забыто после ухода со своих постов подписавших его лидеров — президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Слова дипломата приводит ТАСС.

По словам Захаровой, подписанное сторонами соглашение является «ничтожным».

17 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Согласно соглашению о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, Лондон рассмотрит возможность размещения военных баз на территории республики. Кроме этого, в документе идет речь о «логистических складах, хранилищах резервного военного оборудования и военных резервных запасах».

Ранее посольство России в Лондоне назвало прямой угрозой помощь Великобритании Украине

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами