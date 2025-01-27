Мэр Нью-Йорка сократит появление на публике из-за болезни

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пройдет медицинское обследование из-за ухудшения здоровья, в связи с чем ему придется уменьшить количество публичных мероприятий. Об этом сообщил его пресс-секретарь Фабьен Леви в соцсети X.

«В последние дни мэр Адамс не чувствует себя хорошо. Поэтому на этой неделе у него запланированы визиты к нескольким врачам и прохождение плановых медицинских обследований», — отметил Леви.

Он добавил, что в результате нездоровья Адамс будет меньше появляться на публике, однако не уточнил причины ухудшения состояния мэра и как долго это может продлиться.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам. Главу американской столицы обвиняют, в том числе в получении взяток от иностранцев, электронном мошенничестве и незаконном финансировании иностранными лицами. За обещание содействия со стороны городских властей Адамсу оплачивали авиабилеты и отели, представители Турции делали щедрые пожертвования на его предвыборную кампанию 2025 года.

Ранее мэр Нью-Йорка сообщил, за кого он проголосовал на выборах президента США.