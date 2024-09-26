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Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в получении взяток

Мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам

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Andrew Kelly/Reuters

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения по пяти пунктам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Главу американской столицы обвиняют, в том числе в получении взяток от иностранцев, электронном мошенничестве и незаконном финансировании иностранными лицами. За обещание содействия со стороны городских властей Адамсу оплачивали авиабилеты и отели, представители Турции делали щедрые пожертвования на его предвыборную кампанию 2025 года.

Вменяемые мэру Нью-Йорка преступления касаются периода с 2015 по 2024 год, когда он занимал различные посты в городском правлении.

В начале сентября сотрудники ФБР провели обыски в домах двух ближайших помощников мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Следственные действия в домах первого заместителя мэра Шины Райт в Гамильтон-Хайтс и заместителя мэра по общественной безопасности Фила Бэнкса в Холлисе прошли в рамках федерального расследования.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними.

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