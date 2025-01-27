В высказывании о поражении России глава евродипломатии Кая Каллас раскрыла свое реальное отношение к этой стране. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

Профессор, говоря об истинном отношении Каллас к России, напомнил о резонансной ситуации, когда глава евродипломатии заявила, что «поражение России – это не так уж и плохо». В этом обращении она сообщила, что «если бы было больше маленьких государств, то не так уж и плохо, если большая держава станет меньше».

«Как я уже несколько месяцев говорю, Россия ведет экзистенциальный конфликт против глобалистов», — заявил Малинен.

Эксперт отметил, что Каллас «наконец-то проболталась» и показала истинное отношение Запада к РФ.

До этого Каллас выступила за продление санкций в отношении РФ. Глава евродипломатии отметила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

При этом уже известно, что Венгрия наложит вето на продление санкций. Представители 27 других стран ЕС намерены убедить Будапешт отменить решение. Для этого, как сообщает Reuters, они стремятся представить удовлетворяющие Будапешт заявления по энергетической безопасности.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.