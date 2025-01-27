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Каллас призвала ЕС научиться говорить на «языке сделок» с США

Каллас: ЕС должен научиться вести переговоры с США
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз должен научиться разговаривать с США на «языке сделок», как это делает новая администрация американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе заседания европейских министров иностранных дел в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я думаю, что для всех очевидно сейчас, что новая администрация США разговаривает на языке сделок. Это означает всегда и по всем вопросам вести переговоры», — заявила она.

По словам Каллас, ЕС тоже должен научиться говорить на этом языке. Она добавила, что нужно слушать то, что говорит Трамп, однако не стоит воспринимать все буквально.

До этого издание Politico писало, что игнорирование Белым домом ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников. По мнению автора публикации, на инаугурацию Трампа не был приглашен ни один высокопоставленный европейский чиновник или руководитель органов Евросоюза. Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приглашала госсекретаря США Марка Рубио на встречу глав МИД Евросоюза, но письмо с приглашением осталось без ответа.

Ранее в ЕС предупредили о зависимости от американских энергоносителей.

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