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В ЕС предупредили о зависимости от американских энергоносителей

Министр экономики ФРГ предостерег Европу от зависимости от энергоносителей США
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Lisi Niesner/Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американских энергоносителей и призвал страны Евросоюза держаться вместе в ответ на действия новой администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на энергетическом саммите Handelsblatt в Берлине, передает Bloomberg.

Европа должна встретить администрацию США с протянутой рукой, но не позволить себе отрубить ее, отметил глава Минэкономики ФРГ, отвечая на директивы по климату и энергетике, которые Трамп запустил через несколько часов после вступления в должность.

Немецкий министр назвал «фатальным сигналом миру», что одним из первых официальных действий республиканца на посту президента стал выход из Парижского соглашения по климату.

По его мнению, это решение является началом исторического провала.

Хабек также предупредил, что план Трампа по введению пошлин для других стран приведет к росту инфляции в США и Европе и ослаблению экономики.

«В то время как страны по всему миру рассматривают возможность увеличения импорта из США , чтобы успокоить новую администрацию, более сильная зависимость от США может означать, что повторяется форма шантажа, которая была у нас в России», — считает глава ведомства.

20 января в Еврокомиссии сообщили, что в Европу продолжает поступать российский газ, несмотря на санкции.

Ранее во Франции дали прогноз по поводу отношений Европы и Трампа.

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