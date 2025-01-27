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На западе заявили, что игнорирование со стороны Трампа стало «холодным душем» для ЕС

Politico: игнорирование США руководства ЕС стало «холодным душем» для Брюсселя
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Global Look Press

Игнорирование Белым домом ЕС стало «холодным душем» для еврочиновников, пишет Politico.

По информации издания, речь идет о желании президента США Дональда Трампа вести переговоры с главам европейских государств напрямую стало «холодным душем» для Брюсселя.

Как отметили авторы публикации, на инаугурацию Трампа не был приглашен ни один высокопоставленный европейский чиновник или руководитель органов Евросоюза. Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приглашала госсекретаря США Марка Рубио на встречу глав МИД Евросоюза, но письмо с приглашением осталось без ответа.

До этого газета Politico Europe писала, что Великобритания и Евросоюз разрабатывают сценарии развития событий в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о планах ввести пошлины на европейские товары.

Ранее в ЕС предупредили о зависимости от американских энергоносителей.

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