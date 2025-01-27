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В Белоруссии сообщили о контактах с США

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: Белоруссия поддерживает контакты с США
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Global Look Press

Белоруссия поддерживает контакты с США через отдельные службы, и эта информация известна России. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью РИА Новости.

«Наш президент уже говорил об этом — мы поддерживаем хоть и небольшие, но контакты по линии отдельных служб. И в России об этом осведомлены», — отметила Эйсмонт, комментируя заявление нового госсекретаря США об освобождении американской гражданки из белорусского заключения как свидетельстве установленных контактов между двумя странами.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что белорусские контакты не ограничиваются только Соединенными Штатами, но также включают и Украину.

«Благодаря этому между Россией и Украиной, как вы знаете, происходят обмены военнопленными», — добавила она.

26 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белоруссия в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нуфер «благодаря президенту Соединенных Штатов».

Ранее Лукашенко призвал «классного артиста» Трампа задуматься над своими действиями.

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