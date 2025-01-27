Представители ХАМАС прибыли в Каир с официальным визитом

Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в египетский Каир с официальным визитом. Об этом сообщили в Telegram-канале ХАМАС.

«Делегация ХАМАС под руководством председателя Совета шуры (консультативный орган ХАМАС) Мухаммеда Дервиша прибыла с официальным визитом в Каир», — говорится в сообщении.

Как следует из официального заявления, в состав делегации вошли лидер переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хейя, глава движения за рубежом Халед Машаль, лидер ячейки радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, с ними в столицу Египта также прибыли еще несколько членов политбюро палестинского движения.

До этого сообщалось, что делегация палестинского движения ХАМАС встретится в Каире с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными, которых вывезли в Египет в рамках обмена.

25 января сообщалось, что израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных. По данным радиостанции Galei Tzahal, 114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамалле, еще 70 будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что три страны создадут центр для отслеживания реализации соглашения ХАМАС и Израиля.