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Три страны создадут центр для отслеживания реализации соглашения ХАМАС и Израиля

Египет, Катар и США займутся отслеживанием соглашения о мире ХАМАС и Израиля
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

Египет, Катар и США планируют создать оперативный центр для отслеживания реализации сделки ХАМАС и Израиля. Об этом сообщил египетский МИД в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Египет намерен в координации со своими партнерами — Катаром и Соединенными Штатами — непрерывно работать над выполнением соглашения о прекращении огня и полной реализацией его положений путем создания совместного оперативного центра, который будет базироваться в Египте», — говорится в сообщении дипведомства.

Центр займется контролем обмена заложников и заключенных, ввозом гуманитарной помощи, а также перемещением людей после возобновления работы контрольно-пропускного пункта «Рафах».

До этого сообщалось, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир собирается уйти в отставку на фоне перемирия с ХАМАС. Также против сделки выступил министр финансов Бецалель Смотрич.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Египте рассказали, сколько палестинцев освободит Израиль.

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