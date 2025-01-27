Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили ближневосточный конфликт

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Симона Гальперин в ходе встречи обсудили развитие двусторонних отношений и палестино-израильский конфликт. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

В ходе разговора были подняты актуальные вопросы по дальнейшему развитию отношений между Россией и Израилем, включая поддержание регулярного политического диалога.

Представители стран подробно обсудили ситуацию в зоне конфликта, уделив внимание обстановке в секторе Газа после реализации соглашения о деэскалации напряженности. Кроме того, в ходе беседы было обговорено освобождение удерживаемых в анклаве заложников, в том числе российских граждан.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ранее армия Израиля объявила о контртеррористической операции в Тулькарме.