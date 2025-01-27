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В Тирасполе заявили о невозможности построить газовые хранилища

Глава ПМР Красносельский: в республике невозможно построить газовые хранилища
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Артем Кулекин/ИА «Новости Приднестровья»

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что на территории республики нет возможности построить газовые хранилища. Его слова приводит пресс-служба президента ПМР.

«Газовое хранилище – это тот объект, который получается в результате выработки природного газа из земли. В земле остается полость. Потом эту полость опять заполняют газом. Вот это есть газовое хранилище», — пояснил он.

Как отметил Красносельский, ни в Молдавии, ни в Приднестровье таких хранилищ нет и быть не может. Связано это также с тем, что в том регионе никогда не было газовых месторождений.

Недавно премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье обвинили Кишинев в препятствовании поставок энергоресурсов РФ в регион.

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